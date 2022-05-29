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В Турции заявили о получении госкомпанией TPAO лицензии на разведку нефти около Сирии

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Depositphotos

Турецкая государственная компания Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi (TPAO) будет вести разведку нефти в течение пяти лет около границы с Сирией. Об этом пишет газета Star.

«TPAO была предоставлена лицензия на разведку нефти сроком на 5 лет на площади 12,62 га в провинциях Мардин и Ширнак», — отметили в публикации.

Также компания Indigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ получила лицензию на разведку нефти на тот же срок. Месторождение находится в Невшехире, а его площадь составляет 30,153 тыс. га.

ТРАО была основана в 1954 году. В ее обязанности входит разведка, бурение, добыча, переработка и маркетинг углеводородов. Компания, как один из важных участников экономики Турции, добилась высоких результатов в нефтяной промышленности страны.

В середине мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Европа начнет отказываться от российской нефти в ближайшие недели. По ее словам, некоторые европейские страны на 100% зависимы от российского газа, что стало причиной сложности принятия решения об отказе от него.

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