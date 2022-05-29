Сенатор Клишас предложил продавать зерно и удобрения только за рубли

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что продавать зерно и удобрения следует только за рубли.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство допускает в будущем переход на оплату в рублях поставок зерна.

«Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — прокомментировал Клишас

Также заявил, что в России в 2022 году ожидается рекордный урожай зерновых, который превысит прошлогодний уровень и приблизится к максимальному.

Кроме того, Патрушев заявил, что ограничение экспорта удобрений из России продлили до конца года. Это нужно, чтобы обеспечить посевную кампанию будущего года. Однако при необходимости ограничения могут быть пролонгированы.

В марте сообщалось, что в Европе могут снизиться объемы урожая без российских азотных удобрений.