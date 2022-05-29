Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
СК завершил расследование по делу отца сестер Хачатурян 04:16
Экс-капитан сборной Англии Ширер назвал позором организацию финала Лиги чемпионов 04:10
Bloomberg: страны ЕС вслед за Венгрией уступают требованиям РФ об оплате газа... 04:08
Трамп заявил, что во время каденции угрожал союзникам по НАТО отказать в помощи... 04:07
Трамп призвал к переговорам России и Украины 03:54
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин отдал голевую передачу в матче... 03:51
Стало известно, как обманывают туристов в новом сезоне отпусков 03:42
В Японии рассказали, как Зеленский привел к началу спецоперации РФ 03:42
Тренер «Ливерпуля» Клопп объяснил поражение в Лиге чемпионов 03:31
Эксперт предсказал доллар по 80 рублей во втором полугодии 03:28
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Россиянам подсказали три способа хранения денег в условиях кризиса

Аналитик Вязовский: россиянам стоит равняться на действия ЦБ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский в беседе с радио Sputnik заявил, что у россиян есть несколько способов хранения сбережений в условиях кризиса.

«Нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам», — считает аналитик.

Он пояснил, что до трети резервов Центробанка вложено в золото — можно покупать золото. Также стоит накапливать рубли, так как они являются национальной валютой. . Еще одну треть сбережений можно «отдать» под иностранную валюту.

Вязовский полагает, что , вероятно, Россия «переориентируется в сторону Востока» в финансовом вопросе. «Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора», — сказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов посоветовал россиянам «не связываться с евро» без необходимости.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть