Россиянам подсказали три способа хранения денег в условиях кризиса

Вице-президент компании «Золотой монетный дом», аналитик Алексей Вязовский в беседе с радио Sputnik заявил, что у россиян есть несколько способов хранения сбережений в условиях кризиса.

«Нам нужно поступать точно так же, как действует ЦБ в отношении собственных резервов — распределять средства по разным кубышкам», — считает аналитик.

Он пояснил, что до трети резервов Центробанка вложено в золото — можно покупать золото. Также стоит накапливать рубли, так как они являются национальной валютой. . Еще одну треть сбережений можно «отдать» под иностранную валюту.

Вязовский полагает, что , вероятно, Россия «переориентируется в сторону Востока» в финансовом вопросе. «Бежать покупать юани, наверное, не стоит, но присмотреться к ним пора», — сказал он.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов посоветовал россиянам «не связываться с евро» без необходимости.