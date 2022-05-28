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На Украине ввели ограничения на продажу сахара и соли

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Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Крупнейшие магазины украинской сети «АТБ-Маркет» ограничили розничную продажу соли и сахара. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, ссылаясь на местные СМИ.

Так, в одни руки можно получить не больше 5 кг сахара и 2 кг соли.

Ограничения были введены из-за покупательского ажиотажа в свете прекращения работы основного производителя соли на Украине — завода «Артемсоль». Цена на сахар выросла до 31 гривны (70 рублей), а соли — до 32,5 гривен (74 рубля).

Ранее глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что на Украине растет спрос на соль на фоне дефицита данного продукта в магазинах государства. По его словам, многие украинцы закупают товар с запасом, что только усугубляет ситуацию.

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