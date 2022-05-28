Кабмин внес в Госдуму законопроект об исполнении бюджета за 2021 год

Премьер Михаил Мишустин распорядился внести в Госдуму проект закона об исполнении федерального бюджета за 2021 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2021 год»», — сказано в постановлении.

Представлять документ при рассмотрении нижней и верхней палатами будут глава Минфина России Антон Силуанов и заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

Кроме того, кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2021 год. Представителем правительства указан председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим.

Ранее 28 мая Мишустин подписал распоряжение, по которому на программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции выделяется свыше 37 млрд рублей. Речь идет о выдаче импортерам льготных кредитов по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта.