Раскрыты подробности о новой форме сотрудников и меню бывших ресторанов McDonald's

Сотрудники McDonald's, расположенного на Пушкинской площади в Москве, уже получили новую форму. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на сотрудника фастфуда.

По его словам, форма будет состоять из черной футболки и кепки. В дизайне заведения также будет больше черного цвета, а все желтые буквы «М» уберут. При этом работник отметил, что все остальное останется таким же, каким и было, к примеру, меню.

Также он заявил, что вывеска будет совершенно несвязанной со старой сетью ресторанов.

«Это будет «Французский бургер», — заключил сотрудник.

Как заявили изданию в пресс-службе сети, название еще не выбрано.

Ранее Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

До этого сообщалось, что российское подразделение McDonald's подало заявку в Роспатент на новое название сети ресторанов быстрого питания, среди них — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Также стало известно, что рестораны McDonald's под новым брендом планируют вернуться к работе в России 12 июня. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, меню ресторанов на 95% останутся без изменений.

Сразу после начала специальной военной операции РФ на Украине руководство McDonald's объявило о «временном закрытии» своих ресторанов в России. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.