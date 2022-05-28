Калининградский «Автотор» в 2023 году выпустит 200 электромобилей

Российское автосборочное предприятие в Калининграде «Автотор» в 2023 выпустит не менее 200 электромобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение основателя компании Владимира Щербакова.

«У нас по обязательствам СПИК (специнвестконтракт) в следующем году необходимо поставить не менее 200 электромобилей. В следующем году будут автомобили», — сказал он.

Шербаков отметил, что предприятие вышло из отпуска и на сегодняшний день продолжает находиться в кризисной ситуации, но приближается к выходу из него.

С 1 по 22 мая «Автотор» находился в корпоративном отпуске с сохранением зарплаты сотрудникам со стороны работодателя.

На этой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что завод «Автотора» продолжит собирать автомобили после доставки комплектующих, которые застряли в Европе. «Не так давно мы нашли решение по контейнерам [с комплектующими], которые везли из Европы, которые там временно застряли», — сказал он.

Автозавод в Калининграде выпускает модели Kia и Hyundai. Ранее концерн BMW, сотрудничавший с «Автотором», объявил о приостановке выпуска машин в Калининграде.