Кабмин одобрил проект закона о создании благоприятных условий для переезда компаний в РФ

Правительство одобрило законопроект о формировании условий для тех компаний, которые захотят перебраться в РФ.

«Проект закона направлен на создание благоприятных условий для переезда компаний в российскую юрисдикцию (специальные административные районы). <...> Одобрить проект федерального закона <...> и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — отмечает пресс-служба кабмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что не видит предпосылок к национализации уходящих из РФ иностранных компаний. По его словам, внешнее управление фирмами не является эффективным.

Глава региона утверждал, что из всех иностранных компаний, работающих в Московской области, свою деятельность приостановили только девять, а покинули рынок не больше пяти, остальные продолжают работать.