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Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам и ипотеке

Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам до 15,9% и до 10,9% по ипотеке

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбербанк с 28 мая понижает на два процента ставки по потребительским кредитам, а с 30 мая снизит ставки по ипотеке и, в зависимости от программы, составит до 3,3 процентов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Снижение ставок по потребкредитам составило 2 п.п., в целом за май ставки снизились уже на 4 п.п. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых», — рассказали в банке.

Общее снижение ставки по ипотеке в мае составило более пяти процентов. По данным банка, ставка по базовым ипотечным программам для покупки готового или строящегося жилья составит от 10,9 процентов годовых.

Также Сбербанк сообщил о понижении ставки по сберегательным продуктам. Так, максимальная ставка по вкладам снизилась с 12 до 9,5 процентов.

Ранее Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса», в рамках которой клиенты могут приобрести недвижимость под залог находящейся в собственности квартиры.

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