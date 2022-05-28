В США заявили, что Байден врет американцам

Президент США Джо Байден и его администрация не говорят американцам всю правду о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Об этом заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.

По ее мнению к повышению стоимости бензина привело решение Байдена остановить в США бурение новых скважин, а также отказ от увеличения добычи нефти и от строительства трубопровода XL.

«Они лгут об этом. «Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!» — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша», — заявила Фридерман, отметив, что без разрешения производители не могут осуществлять буровые работы.

По словам эксперта, если в добыче нефти в США придерживаться всех установленных правил, то цены на нее будут очень высокими. Бурение новых скважин не принесет никакой прибыли.

Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что изменение позиции по защите Тайваня стало очередным фиаско Байдена.