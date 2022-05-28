Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам и ипотеке 09:52
Харви Вайнштейн может подать в суд из-за своей «автобиографии»... 09:49
WSJ: США отправят ракетные системы залпового огня Украине в ближайшие недели 09:47
В Австралии родилась девочка, которая постоянно улыбается из-за генетической... 09:42
В Подмосковье дети нашли мертвую белку и назвали ее Жориком 09:36
Эксперт назвала причину, по которой Европа не сможет быстро отказаться от газа РФ 09:34
В Подольске голый мужчина забрался на капот автообиля 09:26
СМИ: сын британского политика причастен к атаке на российский БТР... 09:25
Минобороны РФ показало бой российских десантников с войсками Украины 09:15
Невролог Мацокин назвал ранние признаки деменции 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США заявили, что Байден врет американцам

Обозреватель AT Фридеманн: Байден врет американцам о ситуации с ростом цен на бензин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация не говорят американцам всю правду о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Об этом заявила обозреватель American Thinker Сандра Фридеман.

По ее мнению к повышению стоимости бензина привело решение Байдена остановить в США бурение новых скважин, а также отказ от увеличения добычи нефти и от строительства трубопровода XL.

«Они лгут об этом. «Мы выдали больше договоров аренды нефтеносных участков!» — кричат они, игнорируя факт, что без разрешений на бурение и отмены запретительных природоохранных норм эти договоры аренды не стоят ни гроша», — заявила Фридерман, отметив, что без разрешения производители не могут осуществлять буровые работы.

По словам эксперта, если в добыче нефти в США придерживаться всех установленных правил, то цены на нее будут очень высокими. Бурение новых скважин не принесет никакой прибыли.

Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что изменение позиции по защите Тайваня стало очередным фиаско Байдена.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть