В союзе машиностроителей Германии заявили о дефиците материалов

Глава Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Хойсген заявил о дефиците материалов, вызванный кризисом на Украине, ограничительными мерами из-за коронавируса в Китае и сбоев в цепочках поставок. Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag.

«В начале года мы ожидали семипроцентного роста на 2022 год, который затем пришлось скорректировать до четырех процентов в марте. Но даже это больше не может поддерживаться», — сказал он.

Как пояснил Хойсген, немецким компаниям уже не хватает полупроводников и ряда других электронных компонентов, при этом также ухудшается ситуация с металлом и пластиком.

По его словам, карантин в Китае оказал на дефицит материалов большее влияние, чем военная спецоперация России на Украине. Он отметил, что это связано с тем, что в Германию перестали поступать необходимые поставки из Азии, а застрявшие там контейнеры стали пропадать.

Глава союза подчеркнул, что машиностроители также обеспокоены сохраняющейся угрозой газового эмбарго в России, которое может принести еще больше проблем с поставками и многие детали перестанут быть доступными, что приведет к остановке работы заводов.

При этом он считает, что это может повлиять и на спрос.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины.