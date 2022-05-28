Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ФРГ депутаты предупредили кабмин о значительных последствиях санкций против... 09:57
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам и ипотеке 09:52
Харви Вайнштейн может подать в суд из-за своей «автобиографии»... 09:49
WSJ: США отправят ракетные системы залпового огня Украине в ближайшие недели 09:47
В Австралии родилась девочка, которая постоянно улыбается из-за генетической... 09:42
В Подмосковье дети нашли мертвую белку и назвали ее Жориком 09:36
Эксперт назвала причину, по которой Европа не сможет быстро отказаться от газа РФ 09:34
В Подольске голый мужчина забрался на капот автообиля 09:26
СМИ: сын британского политика причастен к атаке на российский БТР... 09:25
Минобороны РФ показало бой российских десантников с войсками Украины 09:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В союзе машиностроителей Германии заявили о дефиците материалов

Глава союза машиностроителей Германии Карл Хойсген сообщил о дефиците материалов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Markus Schreiber/AP

Глава Союза машиностроителей Германии (VDMA) Карл Хойсген заявил о дефиците материалов, вызванный кризисом на Украине, ограничительными мерами из-за коронавируса в Китае и сбоев в цепочках поставок. Об этом он сообщил в интервью газете Welt am Sonntag.

«В начале года мы ожидали семипроцентного роста на 2022 год, который затем пришлось скорректировать до четырех процентов в марте. Но даже это больше не может поддерживаться», — сказал он.

Как пояснил Хойсген, немецким компаниям уже не хватает полупроводников и ряда других электронных компонентов, при этом также ухудшается ситуация с металлом и пластиком.

По его словам, карантин в Китае оказал на дефицит материалов большее влияние, чем военная спецоперация России на Украине. Он отметил, что это связано с тем, что в Германию перестали поступать необходимые поставки из Азии, а застрявшие там контейнеры стали пропадать.

Глава союза подчеркнул, что машиностроители также обеспокоены сохраняющейся угрозой газового эмбарго в России, которое может принести еще больше проблем с поставками и многие детали перестанут быть доступными, что приведет к остановке работы заводов.

При этом он считает, что это может повлиять и на спрос.

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть