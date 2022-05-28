Эксперт Финкельштейн: РФ экспортирует питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы

Изменение климата влияет на сокращение уровня пресной воды в мире, при этом источники их пополнения отсутствуют. Об этом рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн, передает РИА «Новости».

Прежде всего проблема затронет регионы с засушливым климатом — Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы.

По мнению Финкельштейна, Россия могла бы в случае необходимости отправлять в эти регионы питьевую воду, поскольку обладает большими запасами.

Эксперт добавил, что частично проблему удается решить, очищая уже имеющуюся воду. Также помогает борьба с загрязнением источников, но по-настоящему этим вопросом занимаются лишь в Европе и США.

В конце марта сообщалось, что США признали российские минеральные и органические удобрения, продукты питания (кроме морепродуктов и алкоголя), витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированную воду, а также живые животные и корма продуктами первой необходимости и вывели их из-под санкций.