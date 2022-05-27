Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании с основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова $750 млн в пользу государства. Об этом «Интерфакс» сообщили в суде.

Кроме Магомедовых, ответчиком по данному иску также являлась компания Port-Petrovsk Ltd.

Надзорное ведомство требовало взыскать с ответчиков »$750 млн как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».

Эта сумма стала рекордной для РФ по аналогичным искам.

Ранее стало известно, что Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов не стали признавать вину по делу о хищении более 11 млрд рублей.

Братья были арестованы в конце марта 2018 года. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по следующим статьям УК РФ: «Мошенничество в особо крупном размере», «Растрата в особо крупном размере», «Организация преступного сообщества и участие в нем».