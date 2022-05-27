Иран пригрозил задержать еще 17 греческих кораблей, если их судно не будет освобождено

Еще 17 греческих греческих кораблей могут быть задержаны в Персидском заливе, если Греция не отпустит задержанный нефтяной танкер под российским флагом и не заплатит компенсацию за причиненные убытки, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.

Российский танкер «Пегас» был задержан в порту Каристос на острове Эвбея в Греции — приказ портовым властям был отдан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России. На борту танкера находились 19 моряков. По данным источника, санкции распространятся только на судно, а не на его груз.

После этого, два греческих танкера с нефтью были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана).

В заявлении КСИР говорится, что эти два греческих судна были задержаны из-за нарушений в водах Персидского залива.