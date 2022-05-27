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Минпромторг ответил на сообщения об уходе Wella из России

Минпромторг: продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Бренды и продукция немецкой косметической компании Wella не будут иметь проблем с поставками на российский рынок, заявили в пресс-службе Минпромторга России, передает ТАСС.

«Продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. Никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет», — пояснили в Минпромторге.

Ранее немецкий бренд косметики и парфюмерии Wella принял решение прекратить поставлять свою продукцию в Россию, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо производителя.

Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова отметила тот факт, что большая часть продукции Wella поставлялась из-за рубежа — единственным брендом этой компании, который локализован в России, является Londa.

Другого мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский — по его словам, на рынке существует значительная конкуренция между производителями, что позволит сравнительно быстро заместить долю Wella.

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