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Украина потребовала от Германии остановить «Северный поток – 1»

«Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» призвали ФРГ остановить работу «Северного потока – 1»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» предложило Министерству экономики Германии остановить работу газопровода «Северный поток – 1». Об этом заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, передает ТАСС.

По его словам, «Оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили в это ведомство соответствующее обращение.

Как указал Макогон, этот трубопровод «работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». При этом он считает, что после начала специальной военный операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».

11 мая Украина перестала осуществлять прием для транзита газа через Газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».

Представитель «Газпрома» тогда заявил о невозможности переноса всех объемов на «Суджу» по технологическим причинам. Одновременно заявили, что все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. Однако в целом 11 мая транзит российского газа через Украину резко снизился.

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