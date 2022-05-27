В Минсельхозе предложили повысить квоту на экспорт масла из России на 400 тысяч

Министерство сельского хозяйства хочет повысить квоту на экспорт подсолнечного масла из России на 400 тысяч тонн, на шрот — на 150 тысяч тонн. Проект постановления об этом публиковано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Квоту ввели 15 апреля 2022 года. Сейчас ее размер равен 1,5 млн тонн подсолнечного масла и 700 тысяч тонн подсолнечного шрота. Постановление будет действовать до конца лета — до 31 августа. Запрет не распространяется на экспорт в страны ЕАЭС.

Увеличить квоту предлагают в том числе ради сдерживания цен на внутреннем рынке и обеспечения населения подсолнечным маслом и шротом.

Ранее 27 мая газета Wall Street Journal сообщила, что в США, где наблюдается острая нехватка детских молочных смесей, люди снова столкнулись с дефицитом. В стране начались перебои с поставками подсолнечного масла из Украины.

Как отмечает издание, детское питание привозится на военно-транспортных самолетах из Европы, и объем нехватки продукта оценивается до 50% от потребностей жителей.