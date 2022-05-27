ФАС получила ходатайство о покупке российского McDonald's

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) получила ходатайство от компании «Клуб Отель» о покупке российского подразделения McDonald's — «Макдоналдс Корпорейшн», передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Как говорится в заявлении, ФАС в установленном порядке изучит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

Ранее Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

До этого сообщалось, что российское подразделение McDonald's подало заявку в Роспатент на новое название сети ресторанов быстрого питания, среди них — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Также стало известно, что рестораны McDonald's под новым брендом планируют вернуться к работе в России 12 июня. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, меню ресторанов на 95% останутся без изменений.

Сразу после начала специальной военной операции РФ на Украине руководство McDonald's объявило о «временном закрытии» своих ресторанов в России. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.