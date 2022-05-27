США ввели санкции против двух российских банков за связь с Северной Кореей

США ввели санкции еще против двух российских банков, обновленный список опубликован на сайте американского Минфина.

По ограничения попали владивостокский Дальневосточный банк и ПАО «Коммерческий банк «Спутник» в Самаре в связи с «операциями, запрещенными для лиц, находящихся в собственности или под контролем финансовых учреждений США».

Под санкции также попала китайско-северокорейская компания Air Koryo Trading Corporation, а также гражданин КНДР, проживающий в Белоруссии.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против девяти компаний, в том числе одной российской, за якобы связь их деятельности с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Под ограничения также попали 10 физических лиц, среди них нынешний и бывший глава ООО «РПП», оказавшийся в санкционном списке.