Сбербанк сообщил о рекордном спросе россиян на драгоценные металлы

С начала года клиенты приобрели 10 тонн золота, серебра, платины и палладия в слитках. В прошлом году за аналогичный период клиенты купили в Сбере 2,6 тонны драгметаллов. В самой финансовой организации такой спрос объясняют в том числе отменой НДС на покупку физического металла.

Выросшую востребованность золота — в общей сложности россияне скупили его 7 тонн — эксперты объясняют тем, что в периоды рыночной неопределенности и повышенной волатильности оно рассматривается в качестве защитного актива, позволяющего сохранить сбережения.

«Мы видим логичный рост интереса к слиткам, ведь это возможность сохранить средства от инфляции. Сейчас мы активно работаем с поставщиками, чтобы обеспечить доступность в наших офисах слитков разного размера», — отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.