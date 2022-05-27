Страны G7 договорились о декарбонизации энергетики к 2035 году

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты) договорились о декарбонизации энергетики к 2035 году, первоначально добившись отказа от субсидирования энергетики, основанной на ископаемом топливе, сообщает телеканал ZDF.

«Одним из прорывов стала договоренность до 2025 года прекратить ископаемое субсидирование. И это кажется мне крайне важным <...> Достаточно того, что это довольно сложно — пресечь в целом поведение, которое наносит ущерб климату, изменить энергетическую систему. Однако то, что мы через прямые субсидии или налоговые льготы вознаграждаем наносящее ущерб климату поведение общественными средствами <...> это абсурд. И этот абсурд должен быть завершен к 2025 году, об этом сказано в коммюнике всех стран G7», — заявил министр экономики и проблем климата Роберт Хабек.

Декарбонизации, то есть снижения выбросов парниковых газов в атмосферу, планируется достичь в 2035 году.

Ранее министерство экономики Германии заявило о планах разобрать газотранспортную сеть к 2045 году в рамках декарбонизации и перехода на альтернативную энергетику.