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ЦБ назвал условия для внесения средств в пользу иностранных компаний без разрешения

ЦБ разрешил оплачивать доли в иностранных компаниях размером не более 10 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Банк России разрешил российским резидентам вносить средства в уставный капитал иностранных компаний при соблюдении ряда условий, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что российские резиденты смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов и делать взносы в пользу иностранцев по договору простого товарищества без разрешения регулятора при соблюдении ряда условий. В частности, компания, в чью пользу производится платеж, должна быть из дружественного государства, платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях, а размер доли, вклада или пая в имуществе нерезидента или взноса не должен превышать 10 млн рублей или ту же сумму в эквиваленте в иностранной валюте.

В иных случаях для резидентам требуется получить специальное разрешение ЦБ.

Ранее Центробанк решил смягчить ограничения на переводы денежных средств за рубеж для физических лиц — со своего банковского счета можно перевести за границу не более $10 тыс. в месяц. Однако тогда изменения коснулись только резидентов и нерезидентов из стран, которые не поддержали санкции против РФ, или иностранцев, которые работают в стране по трудовым или гражданско-правовым договорам.

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