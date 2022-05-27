Китай отказался принимать грузовые самолеты Boeing и Airbus двух российских авиакомпаний

Управление гражданской авиации Китая (CAAC) сообщило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757, которые принадлежат российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли.

Воздушное пространство закрыли для пяти самолетов с «двойной регистрацией». Они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ICАО).

В случае продолжения совершения рейсов в Китай со стороны авиакомпании на «Авиастар-ТУ» наложат штрафные санкции.

В то же время РБК со ссылкой на два источника в отрасли пишет, что Пекин закрыл свое воздушное пространство не только для самолетов Boeing компании «Авиастар-ТУ», но и для Airbus компании iFly, которая на этих воздушных суднах выполняла грузовые рейсы в Китай.

Источник РБК объясняет запрет на полеты в небе над Китаем тем, что в мае китайские авиавласти попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье. Запрос таких документов — стандартная процедура. Перевозчики из России, которые совершают полеты в эту азиатскую страну, обновили информацию. Но Пекин запросил подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли.

В середине мая директор Центра политического анализа Павел Данилин сказал, что товарооборот между Россией и Китаем в январе — апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд.