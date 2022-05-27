Глава Минэкономразвития охарактеризовал текущий кризис в России

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что экономика страны в настоящее время испытывает кризис спроса.

«В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники, которые последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели. Он уточнил, что за эталон была взята неделя с 13 по 19 февраля.

Ранее Решетников утверждал, что России удалось избежать значительного роста безработицы и товарного дефицита.

При этом Центробанк допустил, что Россия может столкнуться с ростом безработицы в период становления в стране новой экономики.