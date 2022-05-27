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Мишустин заявил, что Запад подорвал доверие к международной финансовой системе

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страны Запада подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам, когда заморозили российские зарубежные активы. Об этом премьер сказал в ходе конкурса «Лидеры России», пишет «Интерфакс».

«Те, кто вводит масштабные санкции, делают системные ошибки. Заморозив наши зарубежные активы, они подорвали доверие к международной финансовой системе и резервным валютам», — сказал Мишустин.

По словам председателя правительства, западные страны своими действиями заставили сомневаться в незыблемости права на собственность. В то время как на этом праве базируются все экономические отношения.

Мишустин подчеркнул, что последствия такого поведения западных стран пока очень сложно до конца просчитать. Но уже сейчас виден рост инфляции и подорожание стоимости электроэнергии.

Ранее 27 мая Мишустин заявил, что порядка 85% IT-специалистов, уехавших из России, уже вернулись в страну, судя по данным сим-карт. «По сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — сказал он.

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