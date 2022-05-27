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«КамАЗ» ввел трехдневную рабочую неделю для части сотрудников

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dkrus.ru

Производитель дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» перевел часть персонала на трехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает корпоративная газета предприятия «Вести КамАЗа».

«На «КАМАЗе» введена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие, а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих», — говорится в публикации.

Кроме того, в компании организовали возможность временной занятости для сотрудников. Это касается тех работников, нагрузка которых сократилась под влиянием антироссийских санкций и ограничения поставок автокомпонентов. Это касается 5,5 тыс. человек.

В издании со ссылкой на заявление директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка пишут, что мера позволит «КамАЗу» сохранить уровень дохода своих работников и сохранить трудовой коллектив.

Отмечается, что для большинства сотрудников предприятия график работы остался прежним. Всего по итогам первых трех месяцев 2022 года на предприятии работает 31,9 тыс.человек.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на поддержку российской автокомпонентной отрасли выделили около 30 млрд руб.

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