«КамАЗ» ввел трехдневную рабочую неделю для части сотрудников

Производитель дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» перевел часть персонала на трехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает корпоративная газета предприятия «Вести КамАЗа».

«На «КАМАЗе» введена трехдневная рабочая неделя: по сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие, а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих», — говорится в публикации.

Кроме того, в компании организовали возможность временной занятости для сотрудников. Это касается тех работников, нагрузка которых сократилась под влиянием антироссийских санкций и ограничения поставок автокомпонентов. Это касается 5,5 тыс. человек.

В издании со ссылкой на заявление директора департамента трудовых отношений компании Сергея Романюка пишут, что мера позволит «КамАЗу» сохранить уровень дохода своих работников и сохранить трудовой коллектив.

Отмечается, что для большинства сотрудников предприятия график работы остался прежним. Всего по итогам первых трех месяцев 2022 года на предприятии работает 31,9 тыс.человек.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на поддержку российской автокомпонентной отрасли выделили около 30 млрд руб.