Белый дом: США ожидают минимального воздействия на мировую экономику в случае «дефолта» РФ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет незначительным, учитывая то, что Российская Федерация уже находится в состоянии финансовой изоляции», — рассказала Жан-Пьер.

Ранее руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже если обнаружится способ объявить РФ технический дефолт, то это никаким образом не скажется на экономике страны.

До этого Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» сообщил, что РФ не будет объявлять дефолт по долгу, так как может заплатить в рублях, если структуры государств Запада будут закрыты для платежей в иностранной валюте.

Также стало известно, что Минфин РФ в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро.