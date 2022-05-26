На Украине призвали конфисковать имущество Порошенко и Медведчука в пользу ВС страны

Городской совет Луцка и совет Волынской области попросили президента Украины Владимира Зеленского конфисковать имущество оппозиционного политика Виктора Медведчука и экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинскую интернет-газету «Страна.ua».

Аналогичную просьбу власти Луцка и Волынской области направили в офис генпрокурора и Госбюро расследований страны.

Горсовет Луцка просит расследовать факты преступлений Петра Порошенко, Виктора Медведчука и других высокопоставленных чиновников, которые имели отношение к выводу из государственной собственности стратегического нефтепровода Самара — Западное направление и торговле углем с республиками Донбасса.

Собственность Медведчука и Порошенко просят конфисковать в пользу Вооруженных сил Украины.

По информации издания, Советы Луцка и Волынской области контролируются депутатом Верховной Рады, лидером партии «За будущее» Игорем Палицой. Он является соратником предпринимателя Игоря Коломойского.

Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины 19 мая вызывала на допрос в качестве свидетелей бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о делу об «угольной госизмене» Порошенко и Медведчука.