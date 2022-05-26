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Производитель полупроводников Broadcom купит разработчика ПО VMware за $61 млрд

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Dan Hixson/University of Utah College of Engineering

Американский производитель полупроводников Broadcom купит крупнейшего разработчика ПО (программного обеспечения) для виртуализации VMware Inc. Об этом сообщает пресс-служба компании Broadcom.

Сумма сделки составит $61 млрд. Производитель полупроводников приобретет разработчика ПО со всеми долгами предприятия. Это $8 млрд — покупку оплатят и акциями, и деньгами.

Акционеры VMware получат либо по $142,5 за каждую принадлежащую им акцию, либо по 0,252 акции Broadcom. Итоговая пропорция оплаты деньгами и ценными бумагами должна составить «50 на 50».

VMware — ведущий мировой разработчик в сфере облачной инфраструктуры. Основной акционер компании Майкл Делл. Ему принадлежит 40,2%.

На закрытие торгов на бирже бумаги VMware стоили $120,54. В целом рыночная стоимость компании оценивалась в $48,8 млрд. Broadcom стоила соответственно $531,63 и $214 млрд.

Ранее 26 мая телеканал CNBC сообщил, что глава компании SpaceX Илон Маск сумел довести собранную на покупку социальной сети Twitter сумму до $33,5 млрд.

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