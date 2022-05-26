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Санкт-Петербург получит кредит в 8 млрд рублей на строительство двух веток метро

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительственная комиссия по региональному развитию России одобрила заявку Санкт-Петербурга на выделение кредита в размере 8 млрд руб. на строительство двух веток метро. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Северной столицы.

«На основании заявок на сегодняшнем заседании принято решение о выделении Петербургу дополнительных средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 8 млрд руб.», — сказано в сообщении.

За счет этих денег в городе появятся две линии: Красносельско-Калининская и также Лахтинско-Правобережная. На строительство первой ветки потратят 6,3 млрд руб., второй — 1,7 млрд руб.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что прокладка линий затянулась. «Строительство этих веток неоднократно переносилось. Жители нуждаются в новых станциях», — сказал он.

На этой неделе издание Daily Mail сообщило, что открывшаяся 24 мая линия лондонской подземки, названная в честь Елизаветы II, частично остановилась через два часа после запуска. Виной всему стала сработавшая пожарная сигнализация на станции «Паддингтон».

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