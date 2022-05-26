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Аналитики оценили вложения ЕС в энергопереход при отказе от топлива из РФ в €1 трлн

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Евросоюзу (ЕС) при отказе от российских энергоресурсов необходимо потратить более 1 трлн дополнительных средств для увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Об этом сообщается на сайте консалтинговой фирмы Rystad Energy.

«Программа Европейского союза REPowerEU направлена на снижение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива и ускорение перехода от углеродоемких источников энергии. Однако оценка расходов Европейской комиссии может оказаться несостоятельной, поскольку план потребует инвестиций на сумму не менее €1 трлн для увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников до 45% к 2030 году», — отметили аналитики.

В компании добавили, что к 2025 году Европа должна установить 131 ГВт солнечной фотоэлектрической мощности, что эквивалентно 44 ГВт в год. А для достижения целевого показателя в 600 ГВт к 2030 году потребуется установить около 56 ГВт новых мощностей. Такие мощности потребовали бы €452 млрд инвестиций до 2030 года.

Аналитики посчитали, что к 2030 году также потребуется установить около 490 ГВт ветровой мощности. На эти цели необходимо будет выделить не менее €820 млрд. Однако в ЕС все еще не определились с необходимой суммой, чтобы достигнуть намеченных целей.

25 мая еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что зависимость Евросоюза (ЕС) от поставок газа из России является следствием жадности. По ее словам, Европа хотела дешевый российский газ, дешевую китайскую рабочую силу, а также дешевые микропроцессоры из Тайваня. Поэтому европейским странам придется теперь усвоить урок и узнать цену безопасности.

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