Сбербанк впервые начал выдавать ипотеку без первоначального взноса

Сбербанк начал реализацию новой программы жилищного кредитования «Ипотека без первоначального взноса», в рамках которой клиенты могут приобрести недвижимость под залог находящейся в собственности квартиры, сообщает пресс-служба Сбера.

Программа позволит клиентам улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Максимальная сумма кредита — до 100 млн рублей (но не более 80% стоимости, имеющейся в собственности квартиры), срок кредитования — до 30 лет. Для такой ипотеки не применяются программы с господдержкой и программы субсидирования ставки застройщиками.

«Сбербанк продолжает повышать доступность ипотеки для граждан, и важным шагом в этом направлении является запуск новой программы жилищного кредитования без первоначального взноса под залог имеющейся квартиры. Мы понимаем, что далеко не у всех есть свободные средства или время на то, чтобы накопить необходимую для первоначального взноса сумму, в то время как жилищный вопрос может требовать немедленного решения», — прокомментировал новость вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

По данным аналитиков сервиса Домклик, с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд руб.