ЦБ инициировал блокировку 38 сайтов, обещающих вернуть украденные средства

Банк России с начала мая инициировал блокировку 38 сайтов, на которых мошенники обещали помочь с возвратом похищенных средств. Об этом в ходе встречи Ассоциации банков России (АБР) заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров, передает ТАСС.

«С начала мая мы инициировали блокировку в сети интернет 38 подобных ресурсов, предлагающих различные компенсации, в том числе возврат украденных мошенниками денег», — отметил Уваров.

Он добавил, что мошенники выстроили себе системную работу. Они стали приспосабливаться ко всем изменениям, которые происходят вокруг. Например, сейчас получилось выявить новую схему, согласно которой предлагается получить некую компенсационную выплату, если гражданин ранее был жертвой мошенников.

25 мая Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что жительница Москвы пострадала от мошенников, которые оформили на нее несколько микрозаймов на 1,5 млн руб. После взлома злоумышленники открыли счет на третье лицо в Альфа-банке и вывели на него кредитные средства, взятые на москвичку.