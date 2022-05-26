Минфин США изучит лазейки, которые «позволяют русским обходить санкции»

Замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма заявил, что расширяющийся список санкций против России подчеркивает «риски отмывания денег для инвестиционных консультантов». Его цитирует The Wall Street Journal.

По его словам, США рассматривают незаконные финансы как одну из основных проблем национальной безопасности.

В связи с этим Минфин намерен изучить и устранить лазейки в американском законодательстве, с помощью которых россияне якобы «могут использовать хедж-фонды и частный капитал для уклонения от санкций».

«Мы знаем, что многие российские олигархи и представители элиты пытаются уклониться от санкций, и мы неустанно работаем над тем, чтобы не допустить... использования финансовых лазеек для сокрытия и перемещения своего богатства», — заявил Нельсон.

Он отметил, что власти США «сотрудничают с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов», а также представителями индустрии с целью «определить масштаб возможных рисков».

Ранее стало известно, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).