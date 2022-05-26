В России стали чаще платить наличными

После того, как были отключены Apple Pay и Google Pay, россияне не только используют пластиковые карты, но и стали чаще платить наличными. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно его данным, 40% пользователей Apple Pay и 35% пользователей Google Pay перешли на наличные.

Также сообщается, что 31% владельцев смартфонов на Android скачали приложение Mir Pay. При этом 7% респондентов заявили об использовании сервиса Samsung Pay.

После отключения этих двух сервисов картами стали пользоваться 96% владельцев смартфонов на iOS и 63% пользователей устройствами на платформе Android.

Как рассказал в беседе с изданием эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко, россияне применяют наличность, для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят осуществлять оплату живыми деньгами при получении. Он также указал на готовность людей тратить те объемы наличности, которые они сняли со счетов в конце февраля.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в России в два раза выросло число платежей по QR-коду. Это произошло после отключения Apple Pay и Google Pay.