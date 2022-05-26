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Аналитик объяснил, что ставит под угрозу экспорт нефти из России

Аналитик Потавин назвал уязвимым местом российской нефти страхование ее поставок

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Reuters

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что сложившаяся в страховании рисков ситуация может повлиять на зависимость России от санкционных ограничений Запада на энергоресурсы.

Эксперт напомнил о том, что проект очередного пакета санкций ЕС предполагает запрет компаниям и судам из блока транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в частности, в сегменте страхования перевозок. Это подразумевает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и иные услуги.

Сейчас подавляющее большинство договоров страхования ответственности танкеров проходит через Международную группу клубов взаимного страхования, объединяющую около двух десятков страховых ассоциаций. Она должна подчиниться законодательству Евросоюза.

«Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру», — пояснил Потавин.

Исправить ситуацию могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.

Ранее Потавин объяснил, кто заинтересован в сильном и слабом рубле.

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