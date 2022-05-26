«Ъ»: объемы контейнерных перевозок снизились в апреле на четверть

Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в прошлом месяце, пишет «Коммерсантъ».

По данным транспортной компании FESCO, импортные перевозки в этот период сократились на 24%, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43%.

Перевозки могли упасть в объеме на четверть, в основном за счет сокращения транзита на 35–40% как по железной дороге, так и с учетом автомобильных и морских транспортировок.

«Экспортные отправки сократились на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия — Европа», — рассказали в FESCO.

По словам экспертов, стоит рассчитывать на некоторое восстановление в железнодорожном сегменте, в среднем по прогнозам можно говорить о возможности замедления падения до 5–10%.

Ранее эксперты-логисты рассказали, как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок.