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«Ъ»: объемы контейнерных перевозок снизились в апреле на четверть

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в прошлом месяце, пишет «Коммерсантъ».

По данным транспортной компании FESCO, импортные перевозки в этот период сократились на 24%, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43%.

Перевозки могли упасть в объеме на четверть, в основном за счет сокращения транзита на 35–40% как по железной дороге, так и с учетом автомобильных и морских транспортировок.

«Экспортные отправки сократились на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия — Европа», — рассказали в FESCO.

По словам экспертов, стоит рассчитывать на некоторое восстановление в железнодорожном сегменте, в среднем по прогнозам можно говорить о возможности замедления падения до 5–10%.

Ранее эксперты-логисты рассказали, как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок.

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