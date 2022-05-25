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Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,02% впервые с августа

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

На неделе с 14 по 20 мая Росстат зафиксировал дефляцию в 0,02%, приводит ТАСС данные ведомства.

За указанный период на 0,3% снизились цены на свинину и мясо кур, на 0,2% — на мороженую рыбу и макароны, на 0,1% — на стерилизованное молоко и пшеничную муку. В среднем по стране на 3,6% снизились цены на куриные яйца, на 0,8% — на сахарный песок.

Из плодоовощной продукции подешевели огурцы (на 9,4%), белокочанная капуста (на 6,2%), помидоры (на 4,3%), свекла (на 2%) и морковь (на 0,8%). Между тем выросла цена на репчатый лук (на 3,4%), картофель (на 2,8%), яблоки (на 2%) и бананы (на 0,9%), также выросли цены на маргарин, поваренную соль, черный чай, колбасные изделия, сычужные сыры и подсолнечное масло.

В группе непродовольственных товаров снизилась стоимость смартфонов (на 1,5%), телевизоров (на 0,9%), кроссовок (для взрослых — на 0,4%, для детей — на 0,1%). Из медикаментов подешевели ренгалин, левомеколь, эргоферон, валидол, поливитамины. На шампуни, электропылесосы, легковые автомобили иностранных марок, сигареты цены выросли.

Судя по данным Росстата, на 0,1% снизились цены на бензин и дизельное топливо.

Как сообщает Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 20 мая замедлилась до 17,51% с 17,69% неделей ранее — инфляция в годовом выражении замедляется в РФ вторую неделю подряд. Как уточнила заместитель министра экономического развития Полина Крючкова, замедление инфляции происходит на фоне сохраняющегося спада потребительской активности, который обусловлен, в частности, снижением ажиотажного спроса среди граждан.

В феврале ЦБ РФ экстренно поднял ставку до 20% годовых, однако к концу апреля снизил ее до 14% годовых. 26 мая ЦБ планирует обсудить снижение ставки.

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