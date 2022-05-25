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Путин предложил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

Путин предложил увеличить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

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Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

Он также объявил об увеличении прожиточного минимума с 1 июня на 10% и повышении МРОТ на 10% с 1 июля.

По словам президента, с 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 тыс. 919 руб., минимальный размер оплаты труда будет повышен с 1 июля до 15 тыс. 279 руб. в месяц.

Помимо этого президент рассказал об увеличении вдвое поддержки военнослужащих-женщин с детьми, выплаты которым составят более 30 тыс. руб.

23 мая президент России Владимир Путин заявлял, что российская экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар.

По его словам, «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». При этом он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране требует особых усилий от российских властей.

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