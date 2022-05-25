Показатели S&P 500 и Dow Jones за 100 дней 2022 года стали худшими с 1970 года

Динамика фондового индекса S&P 500 и промышленного индекса Dow Jones Industrial Average за первые 100 торговых дней 2022 года станет худшей с 1970 года, а динамика американской биржи Nasdaq стала худшей за всю историю фондового рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Dow Jones Market Data.

Индикатор S&P 500 снижается семь недель подряд в начала 2022 года. Такое наблюдалось только в 1970, 1980 и 2001 годах.

Как рассказали на портале финансовой информации MarketWatch со ссылкой на слова эксперта по рынку Мэтта Уэллера, Nasdaq, превосходящий другие индексы на протяжении нескольких последних лет, в апреле и марте отстает, потеряв четверть стоимости.

Среди причин аналитики называют инфляционное давление, ужесточенную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США и ситуацию на Украине. Из-за происходящего в стране выросли цены на продукты и энергетику.

Кроме того, негативно на экономические показатели влияют локлауны в Китае. Из-за них страдают мировые цепи поставок.

В конце апреля СМИ сообщили, что доступ к бирже Nasdaq для резидентов из России будет закрыт с 29 апреля.