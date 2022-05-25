Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В индийской армии появилась первая женщина-летчик 17:37
Подольская объяснила, почему еще не получила подарок от мужа на 40-летие 17:36
Губерниев назвал «быдлом» защитника «Химок» Григалаву 17:33
В Москве впервые оштрафовали водителя на 200 тыс. рублей за повторный выезд... 17:33
В Нижнем Новгороде школьникам предложили «заболеть» из-за неправильных бланков... 17:29
Российская компания попала под санкции США «из-за связи с КСИР» 17:29
Фрегаты ВМС Филиппин проведут испытания ПЗРК «Mистраль-3» 17:28
Пара сыграла свадьбу через 60 лет после помолвки 17:28
Показатели S&P 500 и Dow Jones за 100 дней 2022 года стали худшими... 17:28
Российские специалисты помогли Интерполу поймать опасного киберпреступника 17:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Uniqlo опровергли слухи о скором открытии магазинов в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

В столичном торговом центре «Хорошо!» заметили, что сотрудники Uniqlo одевали манекены, и предположили, что магазины в скором времени вновь откроются в России. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале Ксении Собчак. Как пояснили «Газете.Ru» в компании, магазины Uniqlo в России по-прежнему закрыты, а сотрудники обновляли манекены, чтобы избежать деформации одежды.

«На данный момент UNIQLO в ТЦ «Хорошо!», как и все магазины UNIQLO в России и интернет-магазин бренда, закрыт. Решение от 21 марта 2022 года носит временный характер, и мы обязательно проинформируем об изменениях. Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены, и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — сообщили в компании.

10 марта японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo сообщил о приостановке работы в России.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность [на российском рынке]», — было сказано в сообщении компании.

Также в марте 2022 года компания Inditex, которой принадлежат магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius, приостановила продажи в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть