В Uniqlo опровергли слухи о скором открытии магазинов в России

В столичном торговом центре «Хорошо!» заметили, что сотрудники Uniqlo одевали манекены, и предположили, что магазины в скором времени вновь откроются в России. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале Ксении Собчак. Как пояснили «Газете.Ru» в компании, магазины Uniqlo в России по-прежнему закрыты, а сотрудники обновляли манекены, чтобы избежать деформации одежды.

«На данный момент UNIQLO в ТЦ «Хорошо!», как и все магазины UNIQLO в России и интернет-магазин бренда, закрыт. Решение от 21 марта 2022 года носит временный характер, и мы обязательно проинформируем об изменениях. Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены, и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — сообщили в компании.

10 марта японский производитель и ритейлер повседневной одежды Uniqlo сообщил о приостановке работы в России.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность [на российском рынке]», — было сказано в сообщении компании.

Также в марте 2022 года компания Inditex, которой принадлежат магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius, приостановила продажи в России.