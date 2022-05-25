В Британии отказались снимать санкции с России

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон считает неуместным обсуждение отмены антироссийских санкций в обмен на разблокировку Москвой вывоза зерна с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам Уоллеса, Россия должна «поступить правильно» и позволить перевезти с Украины зерно, предназначенное для «голодающих стран».

Министр также поддержал идею сопровождения судов с украинским зерном кораблями стран черноморского региона. Глава оборонного ведомства добавил, что сопроводить этот груз могут турецкие корабли.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва готова предоставить необходимый гуманитарный проход для разблокировки портов Украины и вывоза оттуда кораблей с зерном.

По его словам, российская сторона всегда готова к диалогу, чтобы мирно разрешить все проблемы.

Руденко подчеркнул, что Россия неоднократно высказывалась по этой проблеме. А именно, РФ требует снятия наложенных против нее санкций и разминирования со стороны украинских властей всех портов, в которых застряли корабли с продовольствием.