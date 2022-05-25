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Банк России раскроет подробности новых принципов регулирования и надзора к ноябрю

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Российский Центробанк запланировал не позднее ноября рассказать о подробностях изменений в архитектуре регулирования и надзора финансового сектора. Об этом заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, пишет «Интерфакс».

«Что-то более детальное и ответы, возможно, на ваши вопросы, мы для себя поставили цель, что мы будем в состоянии это сделать в области регулирования и надзора не позднее ноября», — сказал Тулин в рамках ежегодной встречи с администрацией регулятора.

По словам первого зампреда Банка России, такой срок установили, «чтобы до конца года как минимум месяц оставался для подготовки».

Тулин отметил, что «ручное управление» в финансовом секторе имеет большое значение. В Центробанке начали заниматься стратегическим планированием еще в конце февраля этого года.

Ранее 25 мая Тулин заявил, что некоторым российским банкам на фоне кризиса из-за западных санкций потребуется докапитализация. По его словам, регулятор обсудит с правительством возможность господдержки кредитных организаций.

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