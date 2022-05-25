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В Центробанке сказали, что некоторым банкам в России потребуется докапитализация

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Некоторым российским банкам на фоне кризиса из-за западных санкций потребуется докапитализация. Об этом «Интерфаксу» заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).

По его словам, регулятор обсудит с правительством возможность господдержки кредитных организаций.

«Некоторые банки будут нуждаться, действительно, в докапитализации. Когда мы выйдем на цифру, мы должны будем, безусловно, провзаимодействовать с правительством нашим по вопросам поддержки, по докапитализации прежде всего», — заявил Тулин.

Первый зампред Банка России сказал, что рассматриваются и еще не использованные в его практике способы докапитализации

Тулин добавил, что в начале 2022 года банковский сектор обладал солидным запасом прочности. Капитал составлял 12,5 трлн руб., из которых запас в среднем по сектору оценивался в 7 трлн руб. Эту сумму в 7 трлн руб. банки могли потерять и при этом соблюдать обязательные нормативы.

Ранее 25 мая в Центробанке не исключили, что обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту может начаться уже через два года.

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