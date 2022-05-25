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Торговые центры попросили заморозить выплаты налогов на землю и имущество до конца года

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Gareth Fuller/AP

Российский союз торговых центров (РСТЦ) попросил у Минпромторга целый ряд преференций, включая заморозку до конца 2022 года выплат налогов на землю и имущество из-за закрытия магазинов западных брендов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на обращение президента РСТЦ Дмитрия Москаленко к замглаве Минпромторга Виктору Евтухову.

В обращении добавили, что также необходимо изменить расчеты налогооблагаемой базы не по кадастровой стоимости объектов, а по объему их выручки. В противном случае торговые центры ожидают падение доходов до 50% или же банкротство.

Эксперты сошлись во мнении, что трафик в торговых центрах упал на 30%. Это произошло из-за падения реальных доходов населения и массовое закрытие магазинов зарубежных брендов, чья общая доля в некоторых торговых объектах превышала 40%. Из-за этого доходы девелоперов торгцентров в период с марта по май упали в среднем на 20%.

Аналитики посчитали, что правительство сможет предоставить лишь отсрочку по уплате налогов, как это было в начале пандемии коронавируса. При этом есть риск, что владельцы торговых центров начнут специально занижать размер выручки для снижения налоговой нагрузки.

24 мая на сайте кабмина со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина сообщалось, что Кабинет министров РФ намерен разрешить торговым центрам разрывать договоры аренды с западными компаниями, решившими уйти из России. Меры могут коснуться также представителей организаций, уходящих из России.

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