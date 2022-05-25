Сбербанк увеличил процентную ставку при первом открытии «Накопительного счета»

С 25 мая клиенты Сбербанка, впервые открывающие «Накопительный счет», получат надбавку к базовой ставке в 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба Сбера. Если прежде, начиная с 30 сентября 2020 года, у них не было «Накопительного счета», то в течение трех месяцев после его открытия они будут получать повышенную ставку 11% годовых.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо хранить на «Накопительном счете» от 3 тыс. до миллиона рублей. Если минимальный остаток на счете ниже 3 тыс. или больше миллиона рублей, ставка составит 0,01%.

«Мы продолжаем развивать наш популярный продукт. Это своего рода «гибрид» вклада и счета: высокой процентной ставкой он напоминает вклад, а гибкостью управления средствами на нем — счет», — отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. Деньги на такой счет можно положить в любой момент, равно как и снять средства, если они понадобились.

По его словам, клиентам достаточно открыть счет в мобильном приложении СберБанк Онлайн или веб-версии, что занимает всего пару минут, и положить на него в день открытия хотя бы три тысячи рублей.