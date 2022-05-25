Система денежных переводов Paysend решила остаться в России после заявлений об уходе

Иностранная система денежных переводов Paysend, которая формально объявила об уходе из России, продолжила работу в стране. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Система Paysend решила продолжить работу в России, предлагая перевод средств за рубеж. Получается, что компания воспользовалась серьезным снижением конкуренции, отметили участники рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что россияне раньше активно пользовались сервисом Paysend. Теперь же, когда появились сложности с переводами за рубеж, потребность в сервисе многократно выросла.

Собеседники издания указали, что сейчас сервис стал одним из крупнейших игроков в плане переводов денежных средств в Китай. По неофициальным данным объем переводов физлицами через сервис, даже до введения санкций, составлял $1 млрд в год.

10 марта компания по предоставлению услуг денежных переводов Western Union заявила о приостановке работы на территории Российской Федерации. В компании отметили, что ее представители вели диалог с большим кругом заинтересованных сторон, чтобы прийти к правильному решению в отношении услуг в Российской Федерации и Белоруссии.