Производитель водки «Русский стандарт» решил сократить выпуск продукции из-за санкций

Производитель водки «Русский стандарт» и «Зеленая марка» — ГК «Руст» Рустама Тарико, решил сократить выпуск продукции на фоне антироссийских санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка.

В период с января по апрель 2022 года группа «Руст» снизила выпуск водки на 14% год к году, уступив позиции «Татспиртпрому» и Алкогольной сибирской группе (АСГ). При этом в компании заявили, что снижение объемов производства является временной мерой, так как число заказов сократилось на фоне санкций.

По словам экспертов, у «Руст» среди крупнейших водочных компаний могла быть самая большая доля экспорта. Однако санкции и геополитическая обстановка в мире частично помогли конкурентам компании вырваться вперед.

Эксперты рынка указали, что конкуренты «Руста» в 2022 году показали двузначный рост продаж в процентах. Кроме того, результат компании может быть также стагнацией на местном рынке, в том числе из-за отсутствия какого-либо развития водочного портфеля.

В конце апреля в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области заявили, что экспортные контракты на поставку алкогольной продукции ликеро-водочных предприятий Кузбасса в США расторгнуты, но поставки в страны Европы, по данным экспортеров, только увеличиваются.