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Экономист предположил, что США изменят решение по лицензии для оплаты госдолга РФ

Экономист Беляев считает, что США придется разрешить России платить по госдолгу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экономист Михаил Беляев заявил, что США отменят свое решение об отказе продлевать лицензию России на выплату ее же госдолга.

По его словам, в выплате госдолга заинтересованы в первую очередь кредиторы, а России это нужно, чтобы «подтвердить репутацию надежного плательщика по долгам».

«Деньги получает-то американская сторона. Они как принимают такие решения, точно также их и отменяют в течение суток. Прецедент будет исчерпан точно таким же образом», – сказал эксперт РЕН.

Накануне Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд.

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