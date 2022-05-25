Экономист предположил, что США изменят решение по лицензии для оплаты госдолга РФ

Экономист Михаил Беляев заявил, что США отменят свое решение об отказе продлевать лицензию России на выплату ее же госдолга.

По его словам, в выплате госдолга заинтересованы в первую очередь кредиторы, а России это нужно, чтобы «подтвердить репутацию надежного плательщика по долгам».

«Деньги получает-то американская сторона. Они как принимают такие решения, точно также их и отменяют в течение суток. Прецедент будет исчерпан точно таким же образом», – сказал эксперт РЕН.

Накануне Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд.