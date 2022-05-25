Производители труб заявили о спаде экспорта на 34% из-за снижения поставок

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) спрогнозировал падение экспорта труб из России на 34% из-за снижения поставок в «недружественные страны». Об этом пишет РБК, ссылаясь на презентацию директора фонда Александра Семенчишина.

«Экспорт труб сокращается из-за полного прекращения или снижения поставок в «недружественные страны». Речь идет о снижении на 34%, до 1,06 млн тонн», — отметили в ФРПТ.

В фонде указали, что объем экспорта в Евросоюз был небольшим, так как там действовали антидемпинговые пошлины в отношении российских бесшовных труб. При этом самым крупным покупателем среди «недружественных стран» до начала спецоперации на Украине были США. При этом прямого запрета на экспорт сейчас нет, просто поставщики стали сталкиваться с проблемами в реализации продукции.

Представитель ФРТП добавил, что теперь фонд, вместе с трубными компаниями при поддержке Минпромторга и торгпредств России ведут переговоры по переориентации экспорта труб в дружественные страны. Речь идет о странах Средней Азии, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

24 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Всемирной ассоциации стали (World Steel Association) сообщил, что производство стали в мире в апреле 2022 года уменьшилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отмечается, что Россия в апреле нарастила производство стали на 0,6% в годовом выражении, до 6,4 млн тонн.